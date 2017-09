Boto Tucuxi é tri campeão no Çairé 2017

O Tucuxi foi o grande campeão do Festival dos Botos do Çairé 2017. Com o tema “A Expressão do Sairé”, a agremiação conquistou o tricampeonato, passando à frente do Boto Cor de Rosa. Os dois botos estavam empatados em número de títulos.

A apuração dos pontos pelos jurados foi realizada no Lago dos Botos, sob olhares atentos de integrantes dos dois botos.

Para o vice-presidente do Tucuxi, Edilberto Ferreira, a vitória do Tucuxi foi o reconhecimento ao esforço e dedicação de todos que trabalharam para que o boto pudesse estar mais um ano no festival que integra o Sairé.

“Pelo desenvolvimento do nosso trabalho, eu acredito que já era esperado esse resultado. Nosso agradecimento principalmente à comunidade de Alter do Chão e Santarém que se fizeram presentes para assistir esse grande espetáculo que foi o Boto Tucuxi e com certeza ‘A Expressão do Sairé’ foi um tema que contribuiu bastante para nós mostrarmos a nossa história, a nossa cultura e a nossa expressão principalmente com aquele discurso da índia em favor do nosso Rio Tapajós, da Amazônia e de Alter do Chão”, declarou.

