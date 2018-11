BR-155, em Eldorado dos Carajás continua bloqueada por manifestantes

Protesto continua nesta quarta-feira, 14, onde manifestantes bloqueiam a via — Foto: Reprodução/Tv Liberal – Eles protestam contra uma operação da Polícia Federal na semana passada, que fechou várias mineradoras que atuavam de forma clandestina na exploração do minério de manganês na região.

Cerca de 300 manifestantes continuam nesta quarta-feira (14), um protesto a BR-155, no trecho que fica na saída de Eldorado dos Carajás sentido Marabá, no sudeste do Estado. Eles protestam contra uma operação da Polícia Federal na semana passada, que fechou várias mineradoras que atuavam de forma clandestina na exploração do minério de manganês na região.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal, na terça-feira (13), o congestionamento na rodovia chegou a dois quilômetros nos dois sentidos da pista. Após um acordo com os manifestantes, a cada duas horas o tráfego é liberado por dez minutos. Somente veículos com cargas vivas e produtos perecíveis podem passar.

A Operação “Migrador” desarticulou um grupo criminoso responsável pela extração clandestina de manganês no Pará, na Bahia e no Espírito Santo. A PF cumpriu mandados de prisão e de busca e apreensão em Marabá, Parauapebas, Curionópolis, Canaã dos Carajás e em Eldorado dos Carajás.

Os manifestantes alegam que após a operação, a economia nesses municípios do sudeste paraense foi prejudicada.

