BR 163- 8° BEC deu início aos trabalhos de drenagem profunda

O trabalho de drenagem promoverá o deságue seguro das águas que incidem sobre a rodovia; garantirá a segurança e a estabilidade da via nas épocas de chuva e aumentará a vida útil do pavimento.

O 8º Batalhão de Engenharia de Construção (8° BEC) é responsável pela execução da obra de pavimentação de 65 km da BR-163, localizada entre as cidades de Moraes Almeida e Novo Progresso, no Pará.

