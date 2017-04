BR-163-Após 30 horas de bloqueio, trânsito é liberado em Novo Progresso

A fila de caminhões na rodovia ultrapassou os 20 km de um lado para outro (Foto).

A BR 163 em Novo Progresso teve o trânsito liberado por volta das 13h desta terça-feira(04).

Desde o inicio desde esta segunda-feira (03), os motoristas tiveram que permanecer parados na rodovia, na saída da cidade de Novo Progresso sentido Santarém, os produtores rurais bloquearam a rodovia em protesto a MP 756/2016 que criou novas unidades de conservação.

Um caminhão vazio tentou burlar o bloqueio e foi autuado pela PRF. O trecho não chegou a ficar totalmente bloqueado , veículos menores, ônibus, ambulância e cargas perecíveis, trafegou normalmente. Viaturas da PRF (Policia rodoviária Federal), permanecem no local.

A rodovia foi liberada pelos manifestantes na tarde desta terça-feira (04) ; das 13h00 às 14h30mn, posteriormente voltou a fechar.

Bloqueio na rodovia continua

O protesto promovido por pecuaristas contra MP 756/2016 que criou novas unidades de conservação (UCs) no município.

Eles querem um compromisso do governo federal que as emendas por eles propostas na comissão onde tramita no congresso nacional seja aceita.

Entenda o Caso

O Presidente da Republica Michel Temer (PMDB), editou a “MP 756/2016” em dezembro de 2016 e alterou os limites da “Flona Jamanxim , Parque do Rio Novo” e Criou novas APAs (Área de preservação Ambiental) atingindo o Município de Novo Progresso – PA.

O Descontentamento da MP gerou protestos entre os produtores rurais que alegam perca do território para UCs.

O Vice Prefeito de Novo Progresso Gelson DilL (PMDB), foi indicado pelo Prefeito Ubiraci Soares (PSC) para liderar o movimento e articular junto ao Congresso Nacional as modificações da MP. Gelson reuniu com as lideranças do município e foi apresentada várias propostas para contentar os envolvidos. Gelson disse que se for levado em conta às reservas Legais e APAs vão sobrar um mísero território de apenas 3,9% para que Novo Progresso possa fomentar sua produção agrícola e pecuária. Gelson articulou junto à base do PMDB e PSDB em Brasília para apresentar uma proposta que favoreça Novo Progresso. O descontentamento é que cerca de 230 mil hectares de terras produtivas do município vão se tornar área de proteção, disse o vice-prefeito.

MP 756/2016 em Brasília

Quanto à mobilização em Brasília, a comissão sempre disse estar otimista que vai obter sucesso, pois o vice-prefeito de Novo Progresso Gelson Dill (PMDB) comemorou a indicação do Deputado aliado José Priante (PMDB) na relatoria, disse que todos os deputados federais da região, além dos senadores Jader Barbalho e Flexa Ribeiro, receberam as propostas de emenda elaboradas pela comissão, e já se comprometeram em defendê-las no momento da sua aprovação sendo que o período da elaboração e entregas de emendas já foi cumprido, dia 5 de fevereiro desse ano, mas a comissão entregou as dez emendas em tempo hábil e há expectativa que as emendas sejam levadas em conta e as mudanças sejam feitas.

A comissão já realizou varias audiências públicas para debater as propostas, no entanto os lideres ruralistas de Novo Progresso, não estão sentindo firmeza nos deputados e senadores e resolveram protestar fechando a rodovia BR-163. Os manifestantes alegam que a medida beneficia os produtores do estado do Mato Grosso para o governo construir uma ferrovia (FERRO GRÃO), e com isto está prejudicando os agricultores e pecuarista da região.

Gelson informou a imprensa que se comprometeram-se com a causa os deputados federais José Priante, Francisco Chapadinha, Júlia Marinho, entre outros. No Senado a causa ficou com Jader Barbalho e Flexa Ribeiro. A MP 756 deve ser votada dentro do prazo prorrogado.

O – Prazo de vigência já estendido para 30/03/2017 foi prorrogado para mais 60 dias (29/05/2017 ).

A MP tramita na comissão que tem como relator o Deputado Federal do Pará José Priante (PMDB).

Já o bloqueio na BR-163, principal rodovia para transportar a safra de grãos do Mato Grosso até os portos de Miritituba e Santarém no Pará ,vai permanecer bloqueada para trafego de caminhões, os manifestantes alegam , que a MP 756 foi editada para facilitar a construção de uma ferrovia (ferro Grão), que liga a cidade de Sinop no Matogrosso até Miritituba no Pará, preocupados os pecuarista estão usando os caminhões carregados de soja para poder chamar atenção do governo federal.

