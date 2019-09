BR 163 Bloqueada- Manifestantes protestam contra destruição de maquinas pelo IBAMA & ICMBio em Moraes Almeida

(Foto:WhatsAppp Jornal Folha do Progresso) – Manifestantes protestam na rodovia BR 163 em Moraes Almeida nesta segunda-feira (09) , contra ações dos fiscais do Ibama e do ICMBio e agentes da Força Nacional , que atuaram na semana passada na região e queimaram retroescavadeiras e máquinas usadas para extração de ouro.

Os manifestantes querem garantir a segurança dos equipamentos deles. De acordo com a PRF, o engarrafamento passa de 40 quilômetros em apenas um dos sentidos da rodovia.

Segundo o Ibama os garimpeiros operavam ilegalmente dentro da floresta nacional do Crepori e Flona Jamanxim.

Os manifestantes paralisaram as atividades para cobrar a legalização dos garimpos na região.

Leia Também:Garimpeiro tem maquinas destruídas pelo ICMBio e IBAMA e faz vídeo para o Presidente Jair Bolsonaro.E Agora Bolsonaro?

Ação do ICMBio e IBAMA

Durante operação garimpeiros distribuíram áudios e vídeos convocando moradores a reagir contra fiscalização do Ibama e questionando o presidente Jair Bolsonaro (PSL-RJ). Vamos fechar a rodovia para chamar atenção do governo com que se passa na região,divulgaram. O anuncio de fechar a rodovia BR 163 nesta segunda em Moraes Almeida foi feito atraves das redes sociais na sexta-feira(06).

Leia Também:BR 163 será bloqueada em Moraes Almeida

Nesta segunda-feira (09) por volta das 6h00mn a rodovia BR 163 foi bloqueada na saída de Moraes Almeida sentido Itaituba, a policia rodoviária federal esta no local com o exercito para manter a ordem.

O acesso na rodovia esta bloqueado, ninguém passa pelo local, os organizadores ainda não divulgaram se a rodovia será liberada diariamente e os horários.

A fila de caminhões já é grande no local , nos dois lados da rodovia, um acampamento foi montado para dar assistência aos motoristas.

Segundo informação os manifestantes não tem prazo para liberar a rodovia, a Policia Rodoviária esta no local .

Fonte:JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Atualizada 16:59:19

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...