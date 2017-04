BR-163-Bloqueio de rodovia por mais de 24 horas revolta motoristas

Caminhoneiros protestaram e fecham com galhos de arvores a via lateral da rodovia (BR-163), revoltados eles querem impedir de trafegar pela outra via – “já que ninguém entra ninguém sai”.

“Situação se agrava com mais de 2,5 mil caminhões parados no congestionamento”

Após vencer prazo de 24 horas da ultima liberação desde a tarde de ontem (terça-feira, 04), os motoristas receberam a noticia nesta quarta-feira(05), que a rodovia não seria mais ser liberada – os manifestantes resolveram segurar de vez o bloqueio na rodovia para caminhões. Não vai mais liberar até sair um acordo que beneficie os produtores rurais de Novo Progresso, disse um líder do movimento.

Os motoristas revoltados com a informação, resolveram também protestar e com galhos de arvores fecharam a via lateral, ninguém entra ninguém sai,argumentam!

Leia Também:Vagão de carreta com soja pega fogo parada na rodovia BR-163 em Novo Progresso

Muitos deles estão há dois dias parados, na tarde desta terça-feira (04) o bloqueio foi liberado por 1h30mn, não foi suficiente pra passar todos os caminhões que estavam parados na rodovia, a fila ultrapassa os vinte quilômetros para quem chega do estado do Mato Grosso.

Após o impasse de fechar a outra via da rodovia, e com a promessa dos manifestantes que rodovia será liberada ainda nesta tarde , os motoristas retiraram os galhos e liberaram, mas prometem voltar a fechar caso insistam em manter-los parados. “A Rodovia foi aberta para trafego as 16h30mn por duas horas”.

Os Produtores Rurais, fecharam a rodovia na segunda-feira (03) , em protesto a MP-756/2016, e segundo liderança do movimento um relatório foi entregue na comissão para ser deliberado no congresso nacional, vamos manter a rodovia fechada, e aguardar até eles decidirem a nosso favor, informaram! às 18h00mn a rodovia tornou a fechar.

A rodovia Br 163 em Novo Progresso esta fechada na saída da cidade sentido Novo Progresso/Santarém, um acampamento foi montado no local onde esta sendo servido alimentação e assistência aos motoristas. (Atualizado às 18:26:18)

Da Redação Jornal Folha do Progresso

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...