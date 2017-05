BR-163 – Caminhão carregado de soja tomba, motorista morre

Acidente ocorreu na serra da cachoeira, nesta quarta-feira (03).

O motorista de um caminhão que transportava soja morreu após tombar na tarde desta quarta-feira (03), na rodovia BR-163 próximo a cachoeira da serra distrito de Castelo de Sonhos município de Altamira no Pará.

De acordo com a informação, o acidente aconteceu no final da tarde. O nome do motorista e a dinâmica do acidente não foram divulgados.

