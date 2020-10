BR -163 – Caminhão tomba em pista molhada em trairão

(Foto:Leo Baroso via WhatsApp) – Um caminhão com carga de milho, tombou após deslizar em pista molhada, o condutor perdeu o controle do veículo na rodovia BR 163 entre o distrito de Caracol e a cidade de Trairão no Pará.

Conforme a informação, apesar do forte impacto do tombo do veículo, o motorista não sofreu ferimentos graves ,teve fratura no braço e apresenta estado de saúde estável.

O caminhoneiro foi retirado do veículo tombado com ajuda de pessoas que estavam no local do acidente, que também comunicaram policiais militares e serviços de saúde sobre o acidente.

Ainda conforme a informação da polícia, o acidente ocorreu na tarde de domingo (11) , entre o distrito de Caracol e a cidade do Trairão.

Por:Jornal Folha do Progresso

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...