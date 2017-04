BR 163 -Caminhoneiros denunciam abusos da PRF em trecho sem pavimentação

Passando por um período de sofrimento e angústia, os profissionais do volante que transportam a safra de grãos do estado do Mato grosso para os portos de Santarém e Miritituba no Pará, reclamam de abusos por policias da PRF (Policia rodoviária Federal) na rodovia.

De acordo com eles, que vivem o sofrimento da péssima condição da rodovia, conforme relatos enviados pelo WhatsApp do Jornal folha do Progresso, eles ficam até quatro dias parados na região onde existia atoleiros [foi recuperado pelo DNIT], uma barreira foi colocada no local para controlar o trafego, a fila sempre ultrapassa os dois três mil caminhões, os policias federais usam motocicletas para controlar o trecho que fica no distrito de caracol no município de Itaituba no estado do Pará. Segundo eles andam muito estressados e até palavras de baixo calão eles transmitem aos motoristas. “Quando vai pedir horário que vai liberar a rodovia eles respondem com ignorância- “quando for liberado a gente vai ver a fila andar” palavras do federais.

Os motoristas pedem para apurar os fatos e exigem uma interferência do governo federal, segundo informações repassadas para o Jornal Folha do Progresso os federais não tem dialogo e tratam os motoristas com muita ignorância, aqui esta pior que o inferno, disse em áudio um motorista..

A atuação da PRF (Policia Rodoviária Federal) naquele trecho devido às péssimas condições da rodovia BR-163, filas de até 50 quilômetros já teve no local.

O trecho com problema da rodovia no estado do Pará na ultrapassa os 20 quilômetros.

Para os motoristas que trafegam na rodovia a situação chega ser humilhante, além de passarem de cinco a seis dias para fazerem uma viagem que normalmente se faziam com um ou dois dias, tem que sofrer com as ignorâncias destes policiais, que segundo eles estão ali para ajudar e não atrapalhar.

A área de atuação da PRF em um pequeno trecho da BR 163 possibilita uma série de situações, que vai além do trecho sem pavimentação; devido as chuvas o trecho da pista foi recuperado pelo DNIT e não possibilita ser liberado para as duas vias, uma fica parada até a outra passar, o controle e realizado pelos policias da PRF ,que estão no local.

Além dos prejuízos causados pelas péssimas condições da estrada na BR-163, os motoristas que trafegam pelo local enfrentam ainda a insegurança motivada por assaltos. Muitos bandidos aproveitam o momento em que os caminhoneiros ficam parados em determinados locais para cometer o crime. Recentemente, um caminhão foi queimado para furtar a carga [chegaram quatro homens em uma camionete as três horas na madrugada jogaram gasolina e óleo no pneu queimou a carroceria , depois voltaram armados para carregar a soja] , o crime foi registrado na policia civil de Novo Progresso informou.

Prejuízos

Em conversa com empresa relacionada só setor de fretes e transportes de grãos do estado do Mato Grosso, estão tendo dificuldade de contratar caminhões para transportar a safra para o estado do Pará, muitos deles recusam, às péssimas condições da rodovia é o principal fator, disse.

Outro Lado

O Jornal Folha do Progresso enviou os áudios e relatos dos motoristas para PRF regional que informou da comunicação dos fatos aos superiores para providencias.

Da Redação Jornal Folha do Progresso

