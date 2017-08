BR 163-Carreta carregada de milho tomba e motorista é vítima fatal na serra do curúa no pará

Uma carreta que transportava um carregamento de milho tombou na BR-163, na serra do Curua próximo a comunidade de Cachoeira da Serra distrito de Altamira no Pará.

O acidente aconteceu na manhã desta terça-feira (22), envolvendo uma carreta “SCANIA /G 420, Placa MWW-6178″ carregada com milho, o motorista morreu no local.

A vitima foi identificado como “Romildo Alves da Silva” natural de Tangará da Serra –MT.

As primeiras informações dão conta de que o caminhoneiro trafegava com destino ao porto de Miritituba, ao chegar na serra conhecida como “Serra do Curua” numa curva bem fechada o motorista da carreta não conseguiu controlar o veiculo que acabou tombando.

O socorro foi acionado por outros motoristas que passavam pelo local, mas segundo informações, o motorista “Romildo Alves da Silva” acabou falecendo no local.

A policia do distrito de Castelo de Sonhos foi acionada , quando chegou ao local constatou-se a veracidade do fato, a PM realizou o isolamento do local para que fosse feito a remoção do Corpo da vítima.

