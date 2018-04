BR-163: chuvas deixam Moraes Almeida e Novo Progresso com tráfego interditado

De acordo com informações do Dnit, o tempo de parada no sentido norte é de, aproximadamente, 14 horas Farming Brasil A manhã da quinta-feira (12/04) começou com tempo seco e trafegabilidade normal de Campo Verde (Km 30) a Santa Luzia na BR-163/PA. Já em Moraes Almeida, o tráfego está totalmente interditado. No sentido norte o bloqueio acontece devido à chuva, que impede as carretas de subirem a Serra de Moraes. De acordo com informações do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), o tempo de parada é de, aproximadamente, 14 horas. Leia também: chuvas e atolamentos podem encarecer o frete durante a colheita da soja. Fluxo interditado na BR-163 Já no sentido sul, a pista está escorregadia no KM 390 e as carretas também não conseguem subir, tornando o fluxo de veículos totalmente interditado. O tempo de parada é de 10 horas. Clima chuvoso Em Novo progresso, o clima está chuvoso e a rodovia parcialmente interditado. A pedido do Posto de Controle de Trânsito (PCTrans) de Moraes Almeida o sentido norte foi bloqueado para não congestionar ainda mais o segmento. A restrição está estimada em 12 horas. As informações foram enviadas pelas equipes do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), que monitoram diariamente a rodovia no Estado do Pará, com apoio do Exército Brasileiro e da Polícia Rodoviária Federal (PRF).

