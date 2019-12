Br 163 continua em obras no Pará

Rota do escoamento da safra de grãos do Pará, BR-163 passa por obras

Boa parte do escoamento da safra paraense acontece rumo a Itaituba, onde fica o porto de Miritituba, construído justamente para facilitar a vida de quem leva produtos destinados à exportação.

Boa notícia para os motoristas que transportam a safra do Pará — sobretudo a de grãos: a BR-163, que apresentava trechos críticos, com pioras em temporada de chuva, passa por obras que devem ser concluídas no ano que vem.

No caminho entre as cidades de Santarém e Itaituba, há pontes ainda em construção e trechos que intercalam asfalto e terra.

Para sanar os problemas do trecho mais crítico da rodovia, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) e o Exército assinaram um termo de execução que previa obras em 65 km da BR — sendo que 51 km foram asfaltados e outros 14, já pavimentados, serão recuperados.

Ao todo, 480 homens, entre militares e civis, trabalham com cerca de 200 máquinas.

Por Globo Rural

29/12/2019 09h51

