BR-163 Continua interditada entre Rurópolis e Itaituba,PA.

A INTERDIÇÃO – DA BR 163 – POPULAÇÃO REIVINDICA ASFALTAMENTO DO PERÍMETRO URBANO 10 QUILÔMETROS.

Até o momento o DNIT não entrou em contato para negociar os desbloqueio da BR 163/230 sentido Itaituba, os manifestantes pedem maior apoio da sociedade Rurópolense em especial das autoridades políticas e empresários, e que o povo possa participar e aumentar a quantidade de manifestantes. Em meio a uma extrema necessidade. O povo sofrendo vai ao extremos enfrentando as intempéries do tempo (SOL ABRASADOR), poeira e ainda contando com alguns motoristas com os ânimos alterados que não compreendem que isto vai beneficiar a todos. Fazemos um apelo a população que contribua de alguma forma… A presença já e de grande importância… Mas tem outros tipos de apoio “R$” que são importantes também.

