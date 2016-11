BR-163-Duplicação da rodovia pode não sair no norte de Mato Grosso, Rota Oeste aguarda por financiamento público

A duplicação do trecho norte da BR 163, entre a capital Cuiabá e o município de Sinop, está ameaçada. Isso porque segundo a concessionária Rota do Oeste, responsável pela duplicação, manutenção e conservação da rodovia, informou que aguarda a confirmação de um empréstimo junto ao BNDS para o início das obras.

O prazo de execução é de cinco anos, mas caso o empréstimo não seja liberado, o que acontece? A concessionária ressaltou que este empréstimo estaria previsto no pacote de concessões anunciados pelo governo federal em 2013 e que as obras são muito caras, valores muito além do que é arrecadado com a cobrança de tarifas em postos de pedágio.

Até o momento as obras de duplicação da BR 163 estão sendo realizadas na região sul do estado, entre o município de Rondonópolis e a fronteira com Mato Grosso do Sul. A manutenção entre Sinop e o posto Gil recebe reparos constantes, mas do povoado no interior de Nobres até Cuiabá a situação é complicada, os buracos tomam conta da pista e pouca coisa parece diferente de antes da concessão.

Da redação Nortão Noticias

