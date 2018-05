BR 163 é fechada em Vila Isol e Moradores de Novo Progresso aderem a protesto de caminhoneiros

Convocados pelo Presidente do SINPRUNP (Sindicato dos Produtores Rurais de Novo Progresso) Agamenon Menezes , o comercio foi o primeiro aderir, seguidos por populares, motoristas,moto taxistas,produtores e sociedade civil organizada, saíram a rua e fecharam a rodovia BR 163 no perímetro urbano da cidade para mostrar ao Brasil e aos caminhoneiros que a cidade de Novo Progresso esta a favor da luta para baixar os preços dos combustíveis.

Um grupo de aproximadamente….pessoas resolveu manifestar em favor à greve dos caminhoneiros na tarde desta quinta-feira (24). Eles se concentrados no semáforo no centro da cidade e seguiu rumo a rodovia BR 163 onde por algumas horas paralisaram a rodovia em favor dos motoristas, caminhoneiros que protestam pelo Brasil afora para baixar o preço dos combustíveis e protestam contra os altos preços do combustível no país.

A presidente do SINPRUNP Agamenon Menezes relata que eles se organizaram através de um grupo no Whatsapp e acredita que o protesto aqui não reflete, mas os caminhoneiros compraram a briga que é de todos, o manifesto é capaz de mudar a situação do país. “Se a gente não fizer uma coisa para mudar, vai ficar sempre na mesma. Juntos somos mais fortes”, afirmou Agamenon.

A rodovia foi liberada em Novo Progresso.

Vila Isol

Conforme foi divulgado nas redes sociais (Facebook e WhatsApp) o distrito de Vila Isol distante 85 km da ciDade de Novo Progresso , a comunidade aderiu ao movimento e fechou a rodovia na tarde desta quinta-feira (24) , por tempo indeterminado.

O movimento é pacifico em apoio a greve dos caminhoneiros, a liderança da comunidade diz ser a favor da intervenção militar.

Independe da decisão em Brasília favorável a diminuição do preço dos combustivel, vamos fechar em indignação ao Brasil, portanto esta fechado por tempo indeterminado,todo mundo juntos em prol de um Brasil melhor,divulgou.

“Muitas frases são cidadãs nas redes sociais em apoio aos caminhoneiros” Escolhemos uma ;

Acorda Brasil!!!!!!

São 80 mil caminhoneiros

Lutando por 200 milhões de Brasileiros

Parabéns a todos os caminhoneiros!

Esta matéria estas sendo atualizada…….

