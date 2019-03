BR-163 é liberada para passagem de caminhões – Motorista estavam parados por conta da chuva no Pará

O Ministro de infraestrutura Tarcísio Freitas esteve nesta terça-feira (06), ele trafegou em uma camioneta de Moraes Almeida até Novo Progresso pela rodovia e comunicou aos motorista que seria liberado nesta sexta-feira (08).(Foto:Reprodução WhatsApp)



Na manhã desta sexta-feira (08) caminhões que estavam carregados e parados na rodovia começaram a trafegar. A fila lado Sul ultrapassou os 60 quilômetros.

Com as chuvas a rodovia onde não tem pavimentação ficou com o trecho de 24 quilomêtros entre Novo Progresso e Moraes Almeida intrafegável.

Leia Também:Carregados com soja, motoristas aguardam ansiosos liberação da rodovia BR-163

*Motoristas vão do céu ao inferno na ‘Rodovia Cuiabá/Santarém” no Pará

Em sua maioria os caminhões parados estavam carregados de soja com a safra do Mato Grosso aos portos de Miritituba e Santarém, no Pará.

“Expectativa é zerar a fila de caminhões até o fim desta sexta-feira (08)”, a rodovia foi aberta na quarta-feira(06), para os caminhões que retornavam dos porto,disse o ministro.

Segundo o Dnit, os trechos foram degradados pelas intensas chuvas e pelo aumento do número de carretas que seguem do Mato Grosso em direção aos portos de Miritituba, no Pará.

A BR-163 é a principal via de escoamento de milho e soja do Centro-Oeste rumo aos portos do Arco Norte, no Pará. Apesar da importância da rodovia, parte da pista ainda não é pavimentada.

Há atualmente dois trechos sem asfalto, um de 51 km que chega a Miritituba (PA) e outro de 38 km entre Itaituba e Ruropolis na transamazônica e outro trecho da BR-163 que liga a cidade de Ruropolis até Santarém (PA).

Por:JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.” Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...