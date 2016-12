BR-163-Empresário De Novo Progresso morre em acidente no Mato Grosso

“Juvinal Lunardi” proprietário do Ferro Floresta morreu em grave acidente na rodovia BR-163 no estado do Mato Grosso

O Veiculo Civic que ele dirigia rodou na pista atingiu uma carreta na BR 163 na cidade de Rio Brilhante, ele morreu no local.

A colisão entre uma carreta e um veículo Honda Civic cor azul com placas QBD 8176 de Novo Progresso – PA deixou um homem morto e outro ferido por volta das 13h30min desta terça-feira (20), na BR 163 km 325 em Rio Brilhante.

De acordo com as primeiras informações as vítimas estavam no Civic, que era conduzido por Jovinal Lunardi 40 anos. Eles foram socorridos por equipes da CCR/MS vias e transportados ate o hospital de Rio Brilhante, onde Jovinal acabou morrendo ao dar entrada no pronto socorro. O outro ocupante foi transferido em estado grave para um hospital de Dourados.

Segundo o motorista da carreta chovia no momento do acidente e o condutor do carro de passeio rodou na pista e bateu de frente na carreta.O motorista da carreta, com placas de Belo Horizonte – MG que estava carregada com um trator, não sofreu ferimentos.

Uma equipe da pericia técnica de Dourados esteve no local do acidente realizando levantamentos. segundo informações de familiares Jovinal que dirigia o carro e a outra vítima seguiam para Coronel Sapucaia-MS. Juvinal tinha 40 anos e morreu no hospital.

Por Redação Jornal Folha do Progresso com Rio Brilhante tempo real

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

