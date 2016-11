BR-163 -Equinos solto na pista provoca acidente grave com veículo em Novo Progresso

Não são apenas as más condições da rodovia que devem deixar em alerta os motoristas que trafegam pela BR-163 no estado do Pará.Eles também precisam ficar atentos aos animais soltos na pista, que acabam causando acidentes.

Um motorista que conduzia uma camionete prata F350 foi uma das vítimas recente desse tipo de acidente. O acidente aconteceu na manhã deste sábado (05), por volta das 11h30mn. De acordo com informações a camioneta seguia no sentido Novo Progresso –Alvorada da Amazônia quando o motorista não conseguiu desviar do equino, causando o choque. Por sorte atrás não vinha outro veículo e a rodovia esta com movimento reduzido neste dia.

“Por sorte” coma a gravidade do acidente ”, o animal (equino) escapou vivo(foto), a camionete ficou com frente danificada o motorista saiu ileso.

O alerta já foi feito por nossa reportagem, que animais constantemente estão soltos pela rodovia, na área central no perímetro urbano também os animais percorrem a rodovia livremente colocando em risco quem trafega pela rodovia.

Por Jornal Folha do Progresso

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...