BR-163-Exército de Araguari-MG sai em missão para asfaltar rodovia no norte do país.

(65 km entre Novo Progresso a Moraes Almeida)- Militares do 2º Batalhão Ferroviário viajaram nesta quinta-feira (7) para o Pará. BR-163 é importante para escoamento de carga de grãos na região.

20 militares do 2º Batalhão Ferroviário (Batalhão Mauá), em Araguari-MG, viajaram na manhã desta quinta-feira (7) para auxiliar na pavimentação da BR-163, no estado do Pará. A missão também vai contar com várias viaturas e equipamentos de engenharia que seguirão em comboio por aproximadamente 2,2 mil quilômetros.

Ao todo, 13 caminhões vão transportar dezenas de equipamentos e maquinários. De acordo com o comandante do Batalhão Mauá, coronel Fábio Lincoln, foram meses de preparação para compor a força de trabalho no norte do país.

A rodovia é uma importante via da região para escoamento de cargas de grãos como milho e soja. No entanto, é alvo de vários acidentes e reclamações por apresentar atoleiros que comprometem o tráfego em período chuvoso.

Os militares do exército vão participar dos trabalhos de conservação e pavimentação em um trecho de 65 quilômetros. A viagem deve durar em média seis dias até o distrito de Morais de Almeida, município de Itaituba-PA.

Atualmente, o Batalhão Mauá participa de mais seis obras em andamento em Araguari, Brasília, no estado de Goiás e no Vale Jequitinhonha, em Minas Gerais.

Fonte: G1

