BR-163: Ministério da Infraestrutura recupera 190 km de pista no Pará

O Ministério da Infraestrutura (MInfra) informou que finalizou neste mês a recuperação de 190,34 quilômetros (km) de pista da BR-163 no Pará. A rodovia é um importante corredor logístico, responsável pelo escoamento da safra de grãos que sai do Centro-Oeste, especialmente de Mato Grosso, até os portos do Pará. Investimento total na obra, neste ano, teria sido de R$ 115,7 milhões.

As obras compreendem três contratos vigentes de recuperação ao longo da BR-163. No primeiro, com 102,3 km de extensão e atravessando Altamira e Novo Progresso, 45,3 km foram executados em 2020. No ano passado, outros 57 km já haviam sido feitos no trecho, informa o MInfra.

O segundo tem uma extensão total de 117,14 km, e passa pelos distritos de Três Bueiras e Aruri, no município de Trairão, além de cortar+. Em 2020, teriam sido recuperados 100,1 km , e outros 17,4 km no ano passado.

O último contrato para recuperação do trecho da BR-163 no estado, ainda em andamento, conta com 138,2 km de extensão e passa pelos distritos de Castelo dos Sonhos e Cachoeira da Serra, do município paraense de Altamira.

Desse total, 44,94 km foram executados neste ano e 24,4 km em 2019. A previsão é finalizar os 68,86 km restantes em 2021.

