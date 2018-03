BR -163-Motorista de Escort morre e condutor de carreta foge após acidente em MT

Motorista morre ao bater em carreta (Foto: Magnos Oliveira/TVCA) – Condutor de veículo de passeio morreu no local do acidente, na BR-163, em Sinop. Acidente ocorreu neste domingo (11).

O motorista de um Escort morreu em um acidente ocorrido na tarde deste domingo (11), na BR-163, em Sinop, a 503 km de Cuiabá. O veículo, de acordo com a concessionária que administra a rodovia, se envolveu em um acidente com uma carreta.

Após o acidente o motorista da carreta fugiu do local, sem prestar socorro à vítima.

A colisão foi transversal, ou seja, um dos veículos bateu na lateral do outro. O acidente ocorreu no km 854 da rodovia.

O motorista do veículo de passeio, com placas de Sinop, morreu no local do acidente. Não houve necessidade de interditar a pista por causa do acidente, de acordo com a concessionária.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO no (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Por G1 MT

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...