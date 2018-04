BR -163 – Motoristas não agüentam mais o caos na estrada e cobram providências

(Foto Reprodução) -Até quando os motoristas que trafegam pela rodovia BR -163 no estado do Pará terão acesso a uma pavimentação eficiente? São dias de trabalho perdidos, sofrimento e prejuízos. Nesta semana o motorista que utiliza a rodovia para transportar soja até o porto de Miritituba fez um vídeo e divulgou nas redes sociais(Facebook /WhatsApp), mostrando o descaso do DNIT do Pará e pediu providencia das autoridades.

Leia Também:*Tapa buracos do Dnit do Pará na BR 163 é com TERRA

Em frente a Placa que sinaliza obra e mostra valor que a empresa que esta tapando buraco na rodovia vai receber, o motorista que se identificou como Santana, relatou o descaso.

Em trecho do vídeo ele fala sobre a denuncia publicada pelo Jornal Folha do Progresso onde mostrou os serviços da “Fratello Engenharia” tapando buraco com terra, ele pede para compartilhar o vídeo para que ele chegue até as autoridades competentes [Ministério Publico Federal(MPF)] , para providencias. A culpa é do DNIT do Pará, explica. Ele relata sobre a antiga “TRÊS IIRMÃOS” que nunca entregou a rodovia construída e a nova empresa “Fratello” que ganhou a licitação de R$ 21 milhões para recuperar rodovia, segundo ele a três irmãos só trocou o nome para Fratello, os serviços não prestam e a rodovia esta acabada em dois anos, o DNIT do Pará não fiscaliza obra, acusa. Já perdemos amigos aqui vitima de acidente…. Assista ao Vídeo.

São todos os dias assim e os únicos prejudicados somos nós que trabalhamos para ajudar o Brasil, e precisamos passar pela rodovia BR 163. Ele pede para que os moradores e motoristas compartilhem o vídeo para chegar até as autoridades.

Por Jornal Folha do Progresso

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO no (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Leia Também:

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

a

Curtir isso: Curtir Carregando...