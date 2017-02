Br-163-Motoristas pedem Socorro! – estão parados há 3 dias em atoleiros de rodovia no Pará

Caminhões e carretas carregados não conseguem trafegar pela rodovia BR-163

A estimativa que mais de sete mil caminhões estão parados neste momento na rodovia. “A fila de caminhões ultrapassa os 40 quilometros no longo da rodovia”.



Eles pedem por Socorro!

Caminhoneiros estão parados por causa de atoleiros (Foto: WhatsApp)

Há três dias, nenhum veículo consegue trafegar pela BR-163, entre Moraes de Almeida a Miritituba, por conta de atoleiros na rodovia. Uma fila de veículos, principalmente de carretas e caminhões, se formou nesse trecho. Parados, os motoristas esperam por socorro, a solução foi fechar a rodovia na comunidade do Aruri, a fila ultrapassa os cinqüenta quilômetros neste trecho com veículos parados, a maioria transporta grão do mato grosso para o porto de Miritituba. Em conversa com motorista na comunidade das Bueiras distante 25 quilômetros do Aruri disse que o clima é tenso, muitos motoristas parados entram na cachaça e não existe policiamento no local, pede por socorro e a presença do policiamento. Leia também:BR-163 tem pontos críticos até Itaituba

A reportagem tentou entrar em contato com representantes do DNIT em Itaituba neste sábado, mas não completou as ligações.

Nesse trecho entre a comunidade de Aruri ate o Distrito de Caracol, recentemente, uma empresa deu início ao processo de pavimentação da rodovia, porém, mal começou e já abandonou a obra depois da terraplanagem. O maior problema, segundo os motoristas, é que a situação piorou, pois o primeiro e único trabalho da empreiteira foi retirar uma camada superficial de terra com cascalho. Sem esse cascalho e por causa da chuva intensa, surgiram os atoleiros.

Outro trecho sem pavimentação após o distrito de Moraes Almeida também esta complicando a vida dos motoristas, um buraco se formou na rodovia e com as chuvas intensas ninguém passa por ele sem ser puxado. Ônibus e microônibus que fazem linhas diárias estão sem poder trafegar. Em áudio motorista pede para os demais que se tiver por Novo Progresso para ficarem parados, não vão conseguir passar.

A estimativa que a mais de 7 (sete) mil caminhões e veículos parados na rodovia. Segundo relatos de um proprietário de caminhão que se encontra na localidade das três bueiras já foi registrado um óbito de motoristas de empresas de novo Progresso, ele foi transladado para o estado do Paraná, passou mal e não teve socorro. Um motorista que usa insulina por pouco também não morreu. A dificuldade para chegar ao posto de saúde complicou, foi por pouco, disse!

