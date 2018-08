BR 163 -Obras em rodovia aumenta risco de acidente tem congestionamento e transito lento no Pará.

Os serviços de recuperação, manutenção e construção na BR-163, entre o Município de Novo Progresso e Itaituba no Pará, vem complicando a vida de motoristas que trafegam neste trecho.

(Fila na Serra de Moraes – Foto Jornal Folha do Progresso) – As obras se referem ao conserto do pavimento em um trecho de 65 km da Vila Isol até a cidade de Novo Progresso , no outro trecho de Novo Progresso até Moraes Almeida , mais obras no distrito de Caracol município de Trairão seguindo até o porto de Miritituba em Itaituba no Pará.

As obras andam de forma lenta, os motoristas reduzem a velocidade , buracos, poeira, degrau e falta de desvio e sinalização , aumenta o risco de acidente para quem trafega na BR 163 no Pará.

Novo Progresso

A empresa Fratello Engenharia,, vem trabalhando na recuperação do trecho entre Vila Isol até cidade de Novo Progresso, os serviços são lento, o sistema PARE e SIGA, esta funcionando e motoristas tem dificuldade para trafegar, falta de sinalização adequada coloca aumenta o risco de acidente, buracos na rodovia atrapalham e danificam os veículos.

Novo Progresso/ Moraes Almeida



Duas empresas trabalham no trecho de responsabilidade da empresa JM ENGENHARIA, mas não estão dando conta de manter o trafego normal na rodovia. A poeira toma conta do trecho, a reportagem cruzou o trajeto nesta quarta-feira (07), somente um caminhão pipa foi encontro molhando a via. Motoristas e moradores em torno da rodovia vivem o caos naquele trecho.

Nesta semana filas de mais de 50 km se formou na serra de Moraes – com aumento do fluxo de caminhões com a safra de Milho do Mato Grosso para os portos de Miritituba e Santarém, a SERRA continua atormentando a vida dos caminhoneiros, muitos estão parados a mais de dois dias para passar no local. O trecho com tráfego lento , fica na serra de Moraes Almeida, para quem vai sentido portos e para quem retorna, a passagem é em pista única, caminhões tem que subir de um lado enquanto outro aguarda, não é possível operar em duas vias, a fila de um lado ao outro ultrapassa os 50 km nesta quinta-feira (08).

Exercito

Embora foi divulgado que o exercito Brasileiro seria responsável pelo trecho de 85 km sem pavimentação, os militares se concentram no trecho de pouco mais de 5 km após Moraes Almeida sentido Miritituba. Os serviços são lento, o sistema PARE e SIGA continua operando no local.

Caracol

A empresa responsável pelo trecho [nome não divulgado] vem trabalhando com força, os serviços andam de forma acelerada, aparentemente de boa qualidade, o trecho tinha muita pedra, já foi pavimentado parte dele , outra os serviços de terraplenagem continua, boa parte já esta pronta para receber a pavimentação.

Assista ao Vídeo;

