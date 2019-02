BR -163 – “Operação Radar segue com tranquilidade”, diz ministro da Infraestrutura

(Foto: Credito_Alberto) – Ministro da Infraestrutura fiscaliza de perto as obras de melhorias na BR-163, no pará. “A Operação Radar vai muito bem”, disse,

Tarcísio de Freitas visitou obras na BR-163/PA para avaliar as condições da rodovia para a safra 2018/2019

O ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, visitou nessa semana as obras da BR-163, no Pará, com o propósito de avaliar o andamento da Operação Radar, estratégia integrada para escoamento da safra 2018/2019. Segundo o ministro, tudo está em pleno funcionamento.

O ministro, que chegou na manhã do dia 31 de janeiro ao estado, percorreu trechos críticos para inspecionar o andamento das ações que irão garantir o transporte de grãos na rodovia, especialmente neste período de maior intensidade das chuvas, conhecido como inverno amazônico.

“Percebemos que a operação na BR-163 está funcionando, o fluxo de carretas já aumentou muito, não temos filas nem retenções, então, a operação está transcorrendo a contento”, afirmou. Segundo Freitas, o governo federal irá priorizar a rodovia pelo que ela representa para o estado do Pará e para o agronegócio brasileiro.

Acompanhado de sua equipe, o ministro também verificou a preparação e estoque do material para a conclusão da pavimentação do trecho até Miritituba ainda este ano. Dos 707,4 quilômetros da BR-163/PA, faltam 51 quilômetros a serem asfaltados, divididos em dois lotes: três quilômetros, na Vila do Caracol, sob a responsabilidade da Construtora Agrienge, e 48 quilômetros em Moraes de Almeida, sob responsabilidade do Exército.

Segundo o ministro, as obras no trecho serão retomadas no verão e o objetivo é concluir a pavimentação até Miritituba, neste ano. Segundo o caminhoneiro Paulo Orlando, que há três anos trafega na BR, “não tínhamos essa assistência que estamos tendo hoje”. Para ele, a conclusão da estrada será muito boa.

Visita Técnica

Na viagem de dois dias, o ministro percorreu trechos da BR-163, de Novo Progresso até Rurópolis, na cabine de uma carreta e conversou com alguns caminhoneiros. Ele ressaltou que, apesar de já conhecer bem a rodovia, considera importante ver de perto a execução do serviço.

“Quando a gente projeta uma operação ou está à frente de uma grande obra, é essencial fazer visitas para ver o andamento e avaliar o trabalho realizado. É importante conversar com as pessoas e perceber os problemas para a gente construir soluções” explicou Freitas, que percorreu mais de 1000 quilômetros nesses dois dias na região.

Além do transporte terrestre, o ministro também navegou de balsa o Rio Tapajós e fez visitas técnicas aos portos de Miritituba e Santarém.

Operação Radar

A operação é uma estratégia integrada para escoamento da safra 2018/2019. O foco da ação está na BR-163/PA, uma das principais rotas de escoamento da safra de grãos no Brasil.

Participam da iniciativa o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, e os ministros Sérgio Moro, da Justiça e Segurança Pública, Tereza Cristina, da Agricultura, e general Fernando Azevedo, da Defesa.

A operação teve início no dia 2 de dezembro de 2018 e segue até maio deste ano. Dentre as melhorias previstas, estão a instalação de bases operacionais em três trechos da BR (pontos críticos), localizados entre os municípios de Novo Progresso e Moraes Almeida; mobilização de mais de 900 pessoas de equipes do DNIT e do Exército; implantação de sinalização específica para controle do tráfego, e envio de mais de 40 veículos e equipamentos especiais.

