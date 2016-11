BR-163 -Polícia federal apreende 459 Kg de cocaína 2 fuzis,4 pistolas, 2 revólveres e munições

A Polícia Federal apreendeu na madrugada desta quinta-feira (10) cerca de 459 kg de cocaína. A droga estava escondida na carroceria de um caminhão carregado de grãos de milho. No mesmo local, a PF também encontrou 2 fuzis, 4 pistolas, 2 revólveres e farta munição. O veículo foi parado em um pedágio na BR-163, nas proximidades do município de Diamantino (MT), a 209 km de Cuiabá.

Na abordagem policial, o motorista demonstrou nervosismo, dando informações contraditórias. Disse que vinha de Feliz Natal (MT) e seguiria com a carga para Mogi Guaçu (SP). O homem foi preso em flagrante e encaminhado para a sede da Polícia Federal, em Cuiabá, para interrogatório.

Dando sequência às fiscalizações, a PF parou um veículo de passeio no Trevo do Lagarto, região metropolitana de Cuiabá. Debaixo do banco do motorista os policiais encontraram cerca de 7 kg de maconha. O material foi apreendido e os três passageiros foram presos em flagrante.

Da redação com Assessoria de Nortão Noticias

