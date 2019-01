BR-163-Reboque de carreta se desprende e tomba na serra do Cachimbo

(Foto:Adelar Belling-via whatsapp)- O incidente aconteceu na manhã deste sábado (12), entre a divisa do estado do Mato Grosso com Pará no trecho da rodovia BR 163 [primeira curva da serra sentido MT/PA] conhecido como Serra do Cachimbo.

Segundo informações uma carreta bi trem carregada com soja trafegava pela rodovia quando o semi-reboque se desprendeu e tombou as margens da via. Não houve feridos, apenas danos materiais.

A rodovia ficou tomada por soja , e ficou perigoso para os motorista que tiveram que redobrar os cuidados, o trecho é de muitas curvas e tomado por serra que obriga aos motoristas reduzirem a velocidade em cuidado dobrado.

O motorista seguiu viagem até a cidade para providenciar a retirada do reboque tombado e o recolhimento da soja que ficou no local.

Fonte:Jornal Folha do Progresso

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro)Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...