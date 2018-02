BR 163-Recuperação do DNIT com custo de R$ 21 milhões, está virando farofa na rodovia BR 163

Asfalto do DNIT no Pará não suporta chuvas e milhões de reais são gastos em obras sem solução.

R$ 21 milhões serão gastos em operação tapa buraco na BR 163, [serviços sem solução na rodovia BR 163], DNIT da aval para jogar dinheiro no buraco.

(Foto buraco tapado com terra se esfarela na rodovia -Jornal Folha do Progresso)

A insatisfação nacional com a corrupção não vem de hoje, mas parece que os dirigentes públicos não estão prestes ao clamor nacional. O exemplo disto é o que vem ocorrendo na rodovia BR 163 no estado do Pará, o descaso é tamanho que chega ter aval dos diretores do órgão para jogar dinheiro fora.

Em janeiro o DNIT, ironizou as críticas de entidades que denunciaram a empresa FRATELLO, segmento da “Três Irmãos” que jogou terra para tapar buraco , coma aval dos fiscais do DNIT do Pará, quando aqui chegaram os de Brasília, relevaram as obras do tapa buraco do asfalto deixado pela “Três Irmãos” e pediram para parar de jogar terra e misturar pedra e cimento, sendo que o contrato com a empreiteira não existe este preceito, mas a recuperação dos buracos com lama asfaltica;[ ao checarmos os anexos disponíveis no sitio eletrônico do DNIT , nossa reportagem verificou que em nenhum deles existem a previsão de tapa-buracos com pedra e barro e cimento]. Se não existe essa previsão, porque o fiscal do DNIT esta autorizando esta medida?

O correto não seria autuar a empresa, multar e até rescindir o contrato?

Com as chuvas os serviços realizados no trecho da rodovia entre Novo Progresso e km 1000, esta virando em farofa em cima do asfalto, e a fiscalização não enxerga? Eles desafiam a justiça, esta passando da hora do MPF entrar na fiscalização.

Sem fiscalização do DNIT, rodovia está se diluindo de forma gradual.

Nessa sexta-feira (23) a reportagem percorreu o trecho, os buracos que foi tapado pela “FRATELLO ENGENHARIA”, não resistiu aos milímetros de chuva e estourou por completo, a rodovia esta esfarelando os buracos aumentando, causando revolta e irritação nos usuários.

“O asfalto que era novo foi construído pela Três Irmãos , nunca prestou, antes ser entregue com a chuva se acabou , virou em buraco, onde já se viu isto”, até parece que no Brasil vale tudo, indignada, motorista Edileia,46 anos, criticou o Governo pela falta de qualidade na obra. “Nem terminou e já se encontra numa situação dessa? Acho isso vergonhoso”, lamentou.

DNIT Culpa Chuva- Trabalho de manutenção na BR-163 em Novo Progresso é reforçado-

Divulgou na imprensa o diretor de Infraestrutura Rodoviária do órgão, Luiz Antônio Garcia, que o trabalho de manutenção na BR-163 em Novo Progresso foi reforçado.

O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) ampliará os serviços de manutenção nas partes degradadas da rodovia BR-163, em Novo Progresso, sudoeste do Pará. A determinação é do diretor de Infraestrutura Rodoviária do órgão, Luiz Antônio Garcia. Devido às fortes chuvas que assolam a região nessa época do ano, não é possível trabalhar com asfalto, pois todo o material seria perdido por causa da água. E para manter a trafegabilidade, a empresa contratada pelo DNIT está trabalhando com rachão (pedras), e também com mistura de solo, cimento e brita para restaurar os trechos danificados.

O DNIT disponibilizou um site disponível na internet para acessar as condições de trafegabilidade da rodovia são atualizadas diariamente e podem ser conferidas no endereço www.br163pa.com.

Defeitos na rodovia são culpa da chuva?

Garcia percorreu toda a extensão da rodovia para acompanhar o andamento da operação que está sendo realizada na região desde dezembro de 2017, em conjunto com o Exército Brasileiro e Polícia Rodoviária Federal, para garantir a trafegabilidade no trecho não asfaltado da rodovia durante o período de chuvas, conhecido como inverno amazônico. Culpou a Chuva….

O Chefe do DNIT esqueceu que existe o inverno e o verão Amazônico, os serviços na rodovia realizados no verão, também não prestaram [á exemplo só percorre por ela da divisa do MT até Miritituba no Pará], ignoram obra mal feita e culpam a chuva, em uma rodovia construída com defeitos sem rigor na fiscalização, bilhões de reais são jogados na lama e no buraco em trecho da rodovia no Pará. O exemplo do exército no trecho sem pavimentação por qual motivo foi executar obra na serra de Moraes nesta época de inverno?

BR 163 –MT/PA

A maior parte da BR-163 está pavimentada desde Mato Grosso até o Pará, maior parte a rodovia esta deteriorada, mal sinalizada, buracos tomam conta dificultando a vida dos motoristas.

Os trechos em obras estão causando transtornos aos usuários, a safra de soja do Mato Grosso esta sendo transportada e motorista levam em torno de sete a oito dias para chegarem até o porto de Miritituba com uma distancia de 710 quilômetros, passam maior parte parados em um atoleiro com pouco mais de 2 km, o exercito opera o sistema PARE e SIGA.

Faltam aproximadamente 90 quilômetros a serem asfaltados, o trecho esta em obras foi dividido em dois lotes uma o exercito executa.

Deus do céu como são mal feitas as obras do DNIT no Pará.

Os asfaltos? Já se acabaram de uma vez. Alega-se que a carga pesada ou que a rodovia tem não sabe quantos anos e “precisa” de reparos, por ultimo a chuva [inverno amazônico], desculpas sem nexo. “Vejam a exemplo as rodovias nos EUA que tem décadas de tráfegos e continuam sem se ver nelas trabalhadores fazendo remendos. Só aqui essa desculpa pega. O que mais dói é que em alguns estados do Brasil isso quase está contornado. No estado do Pará ainda somos engabelados pelo DNIT.

As rodovias do Pará é uma buraqueira. Como é que FAZEM asfalto que todos os anos precisam de remendos? Na época das chuvas dizem que não podem fazê-los. Não seria mais barato fazer algo de boa qualidade e duradouro? Fazer remendos todos os anos, na ponta do lápis, não é muito mais caro para o contribuinte? Somos uns patetas, não?

Até parece que operam com o sistema da LAVA JATO,por trás disso tudo tem as propinas e dinheiro para as campanhas eleitorais. Faz-se um projeto para uma obra. Ela deve ser adequada a certa quantia em dinheiro, o restante irá lubrificar a corrente da corrupção. No final ela é feita por menos e a qualidade vai para o chinelo. E fica por isso mesmo.

Alguém já ouviu alguma vez o DNIT do Pará ser punido por obras mal feitas?

Mais perguntas da rua: cadê a Procuradoria Geral da união , Tribunal de Contas ou o Ministério Público Federal? Como é que se continua a fazer obras de qualidade inferior e fica por isso mesmo? A mídia também. Por que não se aponta o dedo, além do gestor político culpado pela obra, também para a empreiteira que a fez? Por que não se coloca em enormes placas o nome da empreiteira que ganhou e fez o serviço?

Começa a crescer um movimento de indignação. A maré um dia vai mudar. Alguma coisa tem que ser feita o Pará também é Brasil…

Por Adecio Piran para Jornal Folha do Progresso

VEJA FOTOS;

