BR-163 – Rodovia continua bloqueada por índios e garimpeiros, DNIT solicitou na Justiça a liberação da via

Entra no segundo dia de bloqueio da rodovia por Índios e garimpeiros que reivindicam legalização de garimpos.(Foto:Divulgação)

O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes já solicitou na Justiça o pedido de reintegração de posse para a liberação da via.

Um grupo de cerca de 150 indígenas e garimpeiros interditaram ontem (sexta-feira- 02) um trecho da rodovia BR-163, em Campos Verde, distrito do município de Itaituba, no oeste do Pará. A via foi bloqueada nos dois sentidos pela manhã, provocando cinco quilômetros de congestionamento no local, segundo informações da PRF (Polícia Rodoviária Federal).

É a segunda vez que os grupos ocupam uma rodovia no Pará para reivindicar a legalização das atividades de garimpo, na mesma região. A primeira foi na Rodovia BR-163, próximo ao município de Novo Progresso, em 17 de agosto. A via só foi liberada quatro dias depois mediante decisão judicial.

A interdição acontece na altura do quilômetro 1.105. De acordo com a PRF, a principal reivindicação é o encerramento das operações de combate às atividades de garimpos ilegais e desmatamentos em áreas indígenas.

Além disso, os manifestantes querem a legalização dessas atividades, conforme Projeto de Lei de N°191/2020, que autoriza e estabelece critérios para a exploração mineral em reservas indígenas. Eles se beneficiam da extração de minérios na região e se sentem prejudicados pelas fiscalizações. Nas faixas que exibem pedem para terem a permissão para trabalhar.

