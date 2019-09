BR 163 será bloqueada em Moraes Almeida

Rodovia BR 163 no Distrito de Moraes Almeida (Foto:Arquivo)

Sociedade Civil Organizada planeja bloquear a rodovia BR 163 em Moraes Almeida nesta segunda-feira (09/09).

Entidades representativas da região, estarão realizando uma mobilização com bloqueio da rodovia BR 163, nesta segunda-feira, dia 9 de Setembro ás 06h00mn, no distrito de Moraes Almeida município de Itaituba.

O anuncio foi confirmado na tarde desta sexta-feira (06), nas redes sociais.

De acordo com a coordenação a mobilização será o dia todo e é um manifesto contra as ações dos fiscais ambientais na região.

Não foi divulgado o cronograma de reivindicações e quantos dias ficará bloqueada.

A manifestação será pacífica, as lideranças convocam a todos para participar com faixas e cartazes.

Ambulâncias de emergências terão a passagem livre.

