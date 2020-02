BR 163 será inaugurada pelo presidente Jair Bolsonaro na divisa do PA com MT

Bolsonaro vem na divisa do PA com MT na serra do cachimbo para inaugurar rodovia(Foto:Divulgação)

Presidente Bolsonaro participa da entrega da BR-163 na divisa do PA na próxima semana. A programação oficial da visita continua em sigilo, a expectativa que Presidente Jair Bolsonaro visitasse o trecho concluso em seu governo entre Novo Progresso e Moraes Almeida foi descartado.

O Jornal Folha do Progresso apurou que a equipe presidencial vai pousar na base aérea da serra do cachimbo, no municipio de Novo Progresso, o restante da programação não foi divulgado. Produtores do Mato Grosso estão organizando a ida até o local para recepcionar o Presidente.

Br 163

Obra teve início na década de 1970 e faltavam 51 quilômetros de asfalto -em trecho de atoleiros- para fazer a interligação entre Mato Grosso e o Pará

O anuncio foi feito pelo Tarcísio Gomes de Freitas , que confirmou a data e o local em sua pagina do facebook.

As obras foram feitas em parceria com o Exército Brasileiro que continua no trecho concluindo os trabalhos. presidente Jair Bolsonaro confirmou presença no ato de entrega do asfaltamento do último trecho que faltava ser asfaltado ao longo da BR-163. Será no próximo dia 14, na Serra do Cachimbo, base área localizada no Sul do Pará, na divisa com Mato Grosso.

Iniciada na década de 1970, a rodovia está completamente asfaltada entre Sinop e Miritituba (PA). O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) e o Exército Brasileiro concluíram as obras em 51 quilômetros entre Moraes Almeida e Novo Progresso, trecho que faltava para interligar, definitivamente, os dois estados. A BR-163 nasce no Rio Grande do Sul, atravessa todo o Paraná, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, indo até Santarém, no Pará.

