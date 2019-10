BR-163- Trecho entre Novo Progresso e Moraes Almeida está proibido durante o dia

(Foto:Reprodução)- Segundo a instituição, apenas no período da noite será permitido aos caminhoneiros seguirem viagem.

Em busca de cumprir a meta do governo que é asfaltar toda essa rodovia ainda esse ano, o tráfego de caminhões no trecho entre Progresso e Moraes será bloqueado no período do dia para não atrasar ainda mais as obras, obras essas que já foram bastantes afetadas pelas chuvas dos últimos dias.

A medida é necessária à continuidade das obras de pavimentação do trecho

Veja Nota

O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) informa que o tráfego de veículos na BR-163/PA, entre Novo Progresso e Moraes Almeida, por meio do sistema Pare e Siga, será alterado a partir da próxima segunda-feira, 30 de setembro. A medida é necessária à continuidade das obras de pavimentação do trecho, em função do início das chuvas na região.

Diariamente, das 18h às 23h59, será liberado o fluxo na direção Norte, sentido Cuiabá/Miritituba. A liberação dos caminhões no sentido Sul, Miritituba/Cuiabá, acontecerá das 0h às 6h.

Obra Prioritária – A pavimentação da BR-163/PA é uma das principais entregas do Governo Federal para 2019, proporcionando o fluxo ininterrupto de caminhões que levam a safra de grãos do Centro-Oeste para os portos de Miritituba, no Rio Tapajós. Até o final do ano, 51 quilômetros de rodovia serão concluídos, dos quais 36 já foram finalizados durante a janela climática favorável iniciada em julho.

