BR-163,tem 51 quilômetros sem pavimento no Pará

Trecho em obras em 19 de agosto de 2019 já pavimentado (Foto:Dnit) – Dos 65 km deixados sem pavimento pelo ultimo governo, após a posse do Presidente Bolsonaro em Janeiro de 2019, somente 14 km foram pavimentados em mutirão do exercito e empreiteiras no trecho da rodovia BR 163 no Pará entre o distrito de Moraes Almeida, município de Itaituba e a cidade de Novo Progresso. A previsão é até dezembro deste ano para concluir o trecho que esta em obras.

Com a chegada o inverno amazônico, a intensidade de chuva vem aumentando gradativamente – nesta época do ano – pode complicar o trafego naquele local, a rodovia em obra dificulta o acesso das carretas que transportam soja e milho do Mato Grosso para os portos de Miritituba e Santarém no Pará. Nesta semana uma chuva que caiu naquele setor provocou parada de caminhões e filas se formaram em torno da rodovia.

Conforme publicou nesta quinta-feira o Portal https://estradas.com.br/br, no Pará o Dnit concluiu mais 3,5 quilômetros de pavimentação da rodovia Br-163, entre Moraes de Almeida e Novo Progresso, no Pará. Agora, faltam 51 km, que serão pavimentados até o fim deste ano, de acordo com o órgão.

De acordo com o Dnit, os 51 kms restantes devem ser pavimentados até dezembro

O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) finalizou na última sexta-feira (13) mais 3,5 quilômetros da Rodovia BR-163, na região da Comunidade Santa Luzia, em Trairão, no estado do Pará.

De acordo com o Dnit, o trecho terroso trazia dificuldades de trafegabilidade para o escoamento da safra de grãos do país até os portos fluviais de Miritituba. Diante disso, os trabalhos continuam sendo executados em parceria com o Exército Brasileiro.

Ainda de acordo com o Dnit, até o fim deste ano, os últimos 51 quilômetros da rodovia, iniciada na década de 70, devem ser pavimentados.

De acordo com o órgão, até o momento, 35 quilômetros já foram concluídos. Esse total inclui, além desse trecho entregue na semana passada, os segmentos entre as localidades de Moraes Almeida e de Novo Progresso. O segmento 1, de oito quilômetros, também está totalmente pavimentado. Com esses resultados, 16 quilômetros ainda serão pavimentados pela Autarquia este ano.

O Dnit informou que a pavimentação da BR-163/PA vai melhorar o escoamento da produção de grãos do centro-oeste do país. A rodovia federal impulsionará a economia, escoando produtos agrícolas pelo Brasil e incrementando a exportação para outros países.

Fonte:JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...