BRADESCO de Itaituba é multado pelo PROCON em R$100 mil reais

PROCON aplica multa no valor de 100 mil reais contra banco de Itaituba

Agência Bradesco na Hugo de Mendonça. (Foto: Richardson Vieira)

De acordo com o órgão, multas contra o Bradesco já somam mais de meio milhão de reais.

O PROCON de Itaituba lavrou nesta quinta-feira (6) um auto de infração, multa, contra a instituição financeira Bradesco, de Itaituba, em razão do péssimo serviço prestado à população com os problemas recorrentes dos caixas de autoatendimento.

Auto de infração aplicado ao banco

De acordo com o diretor do PROCON, Igor Aguiar, vários autos de infração já foram lavrados contra o Bradesco, somadas as multas chegam a 570 mil reais, já contando com a mais nova aplicada, mesmo assim nenhuma medida de melhoria foi tomada pelo banco.

Na última segunda-feira (3), o banco recebeu uma notificação do PROCON pedindo explicações devido o grande número de denúncias, porém, o documento foi ignorado e não houve qualquer tipo de resposta.

Após a aplicação da multa o banco tem agora 10 dias para dar uma resposta apresentando suas justificativas e possíveis soluções para o problema, em seguida as justificativas serão encaminhadas para um conselho formado por representantes do consumidor da cidade, como OAB, tributos e entidades empresariais, que irão votar para decidirem se a multa será aplicada definitivamente, reduzida ou cancelada.

Devido às diversas multas acumuladas contra o banco, o PROCON pode, futuramente, propor um Termo de ajuste de conduta (TAC) para oferecer algumas propostas de acordo, como: implantar uma nova agência do banco em Itaituba, expandir as que já existem etc. caso a proposta seja negada as multas serão encaminhadas para o setor fiscal da prefeitura para que possam ser devidamente cobradas judicialmente.

Aviso deixado com frequência em caixas eletrônicos.



Fonte: Portal Giro

