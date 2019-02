Bragança vence Paysandu e conquista Parazão de vôlei masculino máster

Foto:(Mailson Teixeira)

Vitória também garantiu a vaga da equipe na final do torneio adulto

Bragança bateu Paysandu por 2 a 1 para conquistar o troféu. (Mailson Teixeira)

O Bragança venceu o Paysandu por 2 sets a 1 e se sagrou, no último domingo (10), campeão da edição 2018 do Campeonato Paraense de vôlei masculino máster. A partida ocorreu no Cassazum, em Belém.

Paysandu e Bragança, respectivamente campeões do 1° e 2° turno, travaram uma decisão dura. Mas após tirar o Papão na semifinal do returno, a equipe do interior repetiu o sucesso e faturou a taça.

O JOGO

Conseguindo neutralizar o ataque bicolor por meio de um saque eficiente, o Bragança venceu o primeiro set por 25 a 17. Mas no segundo a história foi diferente e o Paysandu fechou em 25 a 15.

“Entramos relaxados, o time deles conseguiu efetuar um bom saque, quebrando o nosso passe, dificultando a nossa virada de bola. O resultado foi a vitória deles”, comentou o oposto Marcelo Ribeiro, capitão do Bragança.

Já o set desempate foi um passeio. O Paysandu não teve resposta para os contra-ataques do adversário que venceu o tie-break por 15 a 7 e fechou o jogo em 2 a 1.

“Conseguimos manter o saque do primeiro set. Eles tiveram muitas dificuldade em convertero passe em ataque e tivemos muito mais eficiência no contra-ataque. Conseguimos bloquear, conseguimos defender e o resultado foi uma vantagem até considerável”, concluiu Marcelo.

