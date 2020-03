Brasil atinge 52 casos confirmados de coronavírus

O boletim atualizado do Ministério da Saúde aponta 907 pacientes suspeitos no país (Foto:Reprodução/ALEX PAZUELLO / SECOM)

O número de casos confirmados de coronavírus no Brasil chegou a 52 nesta quinta-feira, aumento de 18 em relação à véspera, informou o Ministério da Saúde em uma plataforma online para contagem dos registros.

O maior aumento foi verificado em São Paulo, que saiu de 19 infecções na terça-feira para 30 atualmente. O Estado é o que mais possui casos da doença no país.

Na sequência vem o Rio de Janeiro, com 13 casos confirmados. A primeira atualização feita pelo ministério nesta quarta-feira, no início da tarde, apontava inicialmente para 10 casos no Estado.

O Rio Grande do Sul continua com duas infecções confirmadas. O segundo caso no Estado havia sido divulgado mais cedo pela Secretaria de Saúde de Porto Alegre. A paciente é uma mulher de 54 anos que esteve recentemente na região de Bérgamo, na Itália.

Além desses Estados, a Bahia e o Distrito Federal possuem dois casos cada, enquanto Espírito Santo, Minas Gerais e Alagoas somam um registro cada.

Em relação aos casos suspeitos, a contagem avançou para 907, contra 876 vistos no início da tarde. Os casos descartados são 935.

Nesta quarta-feira, a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou o surto de coronavírus como uma pandemia, uma vez que já foram registradas mais de 118.000 infecções em 114 países, com 4.291 mortes.

Por:Reuters

