Brasil bate a Argentina e é hexa da Copa América de futsal feminino

Equipe verde e amarela conquista a competição pela sexta vez ao venceram pelo placar de 4 a 1, no Paraguai. Diana, Tampa, Cilene e Luana marcaram para as brasileiras

O clássico entre Brasil e Argentina foi um grande jogo, mas a dedicação e garra brasileira se sobressaiu pela final da Copa América de Futsal feminino. Na última sexta-feira, as meninas venceram as argentinas por 4 a 1, no Ginásio do Centro Olímpico, em Assunção, no Paraguai. Com o resultado, a equipe verde e amarela faturou o hexacampeonato da competição.

A Seleção Brasileira Feminina não deixou escapar mais um título da tradicional Copa América de Futsal Feminino. Todas as vezes que disputou a competição venceu e mostrou a qualidade brasileira, a adversária Argentina balançou as redes somente uma vez, enquanto o Brasil comemorou em quatro oportunidades com gols de Diana, Tampa, Cilene e Luana.

O troféu de artilheira da competição foi entregue a Tampa, pelos 8 gols marcados. Já o troféu de goleira menos vazada foi entregue para Bianca e Regiane, que durante a competição atuaram e garantiram também as vitórias brasileiras.

21.12.19 14h20

