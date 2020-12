Brasil começa a produzir a vacina contra covid-19 neste fim de semana

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Foto: Reprodução Fonte: Diário Online com informações do Uol

Segundo o secretário estadual de saúde, Jean Gorinchteyn, as doses da vacina já deverão estar prontas no início da semana, serão formuladas, envasadas e então estocadas enquanto aguardam a liberação dos órgãos regulatórios. O secretário ainda reafirmou que a vacina é segura e que comprovara sua eficácia.

O Governo do Estado de São Paulo anunciou que irá começar a produzir no próximo fim de semana a CoronaVac, vacina contra a Covid-19 elaborada pelo loboratório chinês Sinovac em parceria com o Instituto Butantan.

