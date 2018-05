Brasil é notificado sobre decisão de Portugal de extraditar Schmidt

Fonte: NOTÍCIAS AO MINUTO Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO no (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

O órgão ainda pontuou que a extradição não havia sido levada a cabo devido a procedimentos protelatórios utilizados pela defesa do réu. Dessa forma, a entrega de Raul Schmidt ao Brasil não deveria ser afetada, contra decisões anteriormente prolatadas tanto pelo Tribunal de Relação de Lisboa quanto do próprio Supremo de Portugal.

Em sua manifestação, a Advocacia-Geral, por meio do Departamento de Assuntos Internacionais da Procuradoria-Geral da União (DPI-PGU), defendeu que o acórdão deferindo o habeas corpus tratava apenas do prazo de prisão para a entrega de Schmidt ao Brasil, não afetando a extradição em si.

A Advocacia-Geral da União (AGU) obteve a decisão após concessão de habeas corpus a Schmidt pelo Supremo Tribunal de Justiça de Portugal, no início de maio, ocorrida devido ao entendimento de que o prazo legal de 45 dias para entrega do extraditando havia sido excedido.

You May Also Like