Brasil é o terceiro no ranking mundial com mais mortes no trânsito

O Brasil tem um dos trânsitos mais violentos do mundo, ocupando a terceira posição no ranking. Números recentes do Ministério da Saúde mostram que foram 37.306 mortes e 204 mil feridos, em 2015.

Para conscientizar a população sobre a trágica realidade nacional e tornar o trânsito mais seguro, está sendo realizada a Semana Nacional do Trânsito, com destaque em ações nas ruas de algumas cidades do interior do Estado do Rio.

O diretor-presidente da ONG Trânsito Amigo, Fernando Diniz, falou sobre uns do motivos que causam mais mortes no país. “Nós temos códigos de trânsito que deveriam punir de forma mais severa os motoristas infratores, aqueles a quem eu chamo de assassinos do asfalto. As leis são muitas, mas não existe lei absolutamente eficaz”, apontou.

