Brasil envia aviões da FAB para trazer brasileiros retidos no Peru

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Em entrevista à CNN no último domingo, o ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, afirmou que no início da crise, havia quase 10 mil brasileiros no exterior, retidos pelo cancelamento de voos e fechamento de fronteiras.

O governo brasileiro enviou dois aviões Hércules C-130 a Cusco, no Peru, para trazer de volta ao país um grupo de brasileiros que ficou preso no país depois que o presidente Martín Vizcarra decretou o fechamento das fronteiras para tentar controlar a epidemia de coronavírus.

Ernesto Araújo, afirmou que no início da crise, havia quase 10 mil brasileiros no exterior (Foto:REUTERS/Adriano Machado)

You May Also Like