Brasil exporta 40,5% mais café verde em fevereiro, com 3,14 mi sacas

As exportações de café verde do Brasil alcançaram 3,14 milhões de sacas de 60 kg em fevereiro, alta de 40,5 por cento ante igual período do ano passado, informou o Conselho dos Exportadores de Café do país (Cecafé) nesta quarta-feira.

Do total embarcado no mês passado, 2,95 milhões de sacas foram da variedade arábica, a mais cultivada no país, com incremento de 33,7 por cento na comparação anual. Quanto ao robusta, as vendas somaram 189,84 mil sacas, forte alta de 582,2 por cento sobre igual mês de 2018.

Foram ainda enviadas ao exterior 281,51 mil sacas de café solúvel (+2,5 por cento) e 716 sacas de torrado & moído (-39,1 por cento).

Assim, considerando-se os embarques totais, entre cafés verdes e industrializados, o país exportou no mês passado 3,42 milhões de sacas, expansão de 36,3 por cento frente a igual período de 2018, disse o Cecafé.

“Os volumes de exportação de café apresentados em fevereiro registram o segundo recorde mensal consecutivo e histórico neste ano. Tudo indica que, se continuarmos nessa performance, deveremos encerrar o ano cafeeiro próximo a 40 milhões de sacas, o que também será um recorde histórico”, disse em nota o presidente do Cecafé, Nelson Carvalhaes.

No acumulado da atual safra 2018/19, de julho a fevereiro, o Brasil exportou um total de 27,9 milhões de sacas, crescimento de 32,3 por cento na comparação anual –o ciclo 2017/18 acabou fechando com embarques de pouco mais de 30 milhões de sacas, a menor em seis anos.

A perspectiva traçada para 2018/19 se dá após o Brasil colher no ano passado uma safra recorde de 61,65 milhões de sacas, conforme dados da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab). O ano de 2018 foi marcado pela bienalidade positiva do arábica e também por recuperação na produção do robusta, após problemas climáticos no Espírito Santo em anos anteriores.

“É importante ainda ressaltar que esses resultados (de exportações) demonstram que o Brasil está em franca recuperação de participação do mercado global, atendendo aos mais diversos e exigentes mercados”, acrescentou Carvalhaes.

