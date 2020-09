Brasil exporta ferramenta de tecnologia educacional para 40 países

Instrumento criado em 2016 é totalmente gratuito

Com a adoção das aulas a distância por conta do isolamento social imposto pela pandemia, o desafio de aliar tecnologia ao universo educacional tornou-se ainda mais evidente. Falta de tato dos professores e escolas com as plataformas digitais é um dos empecilhos a ser vencido nesse cenário. Ainda em 2016, o Centro de Inovação para a Educação Brasileira (CIEB) já trabalhava com essa questão. Foi a partir disso que plataforma Guia EduTec, agora exportada para 40 países, foi criada pelo CIEB.

Totalmente gratuito, o Guia EduTec identifica o grau de adoção de tecnologias digitais de escolas e redes de ensino do país, assim como o nível de familiaridade dos professores com a tecnologia. Com as informações disponibilizadas por ela, os gestores públicos podem adotar medidas que melhorem o acesso a uma educação mais tecnológica. No Brasil, o sistema já foi usado por mais de 55 mil professores e 22 mil escolas.

Com a exportação, 40 países da América Latina, Caribe, África e Ásia poderão adotar a metodologia nas suas redes de ensino. A Costa Rica será o primeiro país a utilizar a ferramenta. Os países africanos serão os próximos, com previsão de início de uso a partir de março de 2021. A expectativa é impactar 25 milhões de crianças no mundo todo até 2030.

A ferramenta é eficaz para consolidar e dar um panorama ao gestor público sobre o uso de tecnologia aliada à educação. Além de sugerir ações que a escola pode fazer para melhorar o acesso dos professores e alunos aos meios tecnológicos e seus benefícios. O projeto de exportação faz parte do programa ProFuturo, uma parceria entre a Fundação Telefônica Vivo e a Fundação “La Caixa” e tem como objetivo diminuir a desigualdade educacional no mundo.

