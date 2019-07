Brasil faz 2 x 0 na Argentina e aguarda adversário da final

Jesus e Firmino trocam assistências e garantem vitória brasileira(Foto:Metropoles)-

Com gol de Gabriel Jesus, aos 18 minutos, e de Firmino, aos 25 do 2º tempo, Brasil confirma a vaga na final diante da Argentina, no Mineirão, em Belo Horizonte. O outro finalista sairá nesta quarta-feira (03/07/2019), no duelo entre Chile x Peru, às 21h30, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre. A final será no próximo domingo, às 21h30, no Maracanã.

A primeira etapa da partida foi equilibrada e as estatísticas mostram bem isso. Posse de bola: 49% do Brasil e 51% Argentina. A Argentina agrediu mais a meta de Alisson com 6 finalizações e nenhuma no gol, enquanto os brasileiros chutaram apenas 2 vezes, mas foram mais objetivos e acertaram ambas.

O número de faltas e cartões amarelos impressiona. Foram 15, 8 brasileiras e 9 argentinas. Dois hermanos voltarão para o 2º período amarelados: Tagliafico e Acuña. No Brasil, apenas Dani Alves está pendurado.

O jogo

No primeiro lance de perigo do jogo, aos 2 minutos, Firmino estava na banheira esperando a bola. Acabou concluindo a finalização, mas o bandeirinha já havia assinalado o impedimento.

A estratégia argentina começa a dar as caras. Marcadores bem postados e pressionando as jogadas brasileiras. Duas faltas a favor do Brasil e uma contra em 5 minutos e muita bola parada. A quarta rendeu cartão amarelo para o lateral-esquerdo Tagliafico.

Bomba de Leandro Paredes do meio da rua, aos 11 minutos, passou próxima do ângulo direito de Alisson, que pulou pra garantir que a bola não entrasse caso fosse no gol. No lance seguinte, o clima esquentou entre Coutinho e o volante argentino. Jogadores foram afastados pelo árbitro, mas nenhum cartão saiu do bolso.

Em linda jogada, Dani Alves roubou a bola, fez fila com os argentinos e passou para Firmino cruzar rasteiro para Gabriel Jesus abrir o placar, aos 18 minutos do 1º tempo.

Partida ficou ainda mais movimentada depois do gol da Seleção. Aguero chegou a cabecear bola no travessão, aos 29 minutos, e assustou a torcida presente no Mineirão.

Temos atacantes campeões da liga inglesa dos dois lados do campo. Do lado verde e amarelo, Gabriel Jesus já obteve sucesso e deixou o dele. Na parte argentina, Aguero já tentou algumas vezes, mas a bola não passa pela marcação. Quando passa, para na trave. O sofrimento dos hermanos é real!

Mais um amarelado na Argentina. Fala muito o Marcos Acuña! O árbitro pendurou o meia por reclamação aos 39 minutos. O lateral, Dani Alves, pegou carona e também recebeu cartão, porque foi tirar satisfação com o equatoriano Roddy Zambrano.

Apesar da formação inicial pensada por Tite ser com Firmino centralizado e Gabriel Jesus na ponta-direita, os atacantes trocaram de posição frequentemente durante a partida. Inclusive, o gol saiu com eles nesta disposição.

Na volta do intervalo, Tite ousou tirando um dos principais destaques da Seleção na competição. Saiu Everton Cebolinha para a entrada de William, convocado para ocupar o espaço deixado por Neymar após o corte.

É como diria o glorioso narrador brasileiro, “HAJA CORAÇÃO!” O Brasil perdeu chance de um lado, com Coutinho chutando a bola por cima do gol, e no lance seguinte, Messi foi com tudo pro gol e faz a trave tremer. Na sequência, a redonda ainda passou na frente do gol e ninguém estava lá para colocar ela pra dentro.

Aos 20 minutos, Lionel Messi assumiu a responsabilidade na cobrança de falta perigosa a favor da Argentina. A ansiedade e o suspense tomaram conta do Mineirão, mas o arqueiro brasileiro aprendeu com as consequências sofridas no jogo de ida da semifinal da Liga dos Campeões — quando o astro do Barcelona fez um gol de falta do meio da rua —, e estava no lugar certo, na hora certa para agarrar a bola.

Gabriel Jesus contou com a sorte na puxada do contra-ataque. Avançou demais a bola com o marcador na sua frente, na dividida ela sobrou na frente pra ele, que entrou na área e devolveu a assistência de Firmino no primeiro gol. O atacante do Liverpool guardou o segundo do Brasil na semifinal.

Aos 34 minutos, o camisa 9 da Seleção, que já se queixava de dor desde antes do 2 x 0, saiu para a entrada do volante Allan. Tite preferiu fortalecer o sistema defensivo do que trocar um atacante por outro. Richarlison também era opção no banco. Logo depois, Willian que entrou na volta do intervalo, também sentiu dores musculares e virou motivo de preocupação para o técnico brasileiro.

Já nos últimos momentos do jogo, a Seleção Brasileira colocava os argentinos na roda aos gritos de “eliminado! Eliminado!” da torcida canarinha.

FICHA TÉCNICA

BRASIL 2 X 0 ARGENTINA

Local: Estádio do Mineirão, em Belo Horizonte (MG)

Data: 2 de julho de 2019 (Terça-feira)

Horário: 21h30(de Brasília)

Árbitro: Roddy Zambrano (Equador)

Assistentes: Christian Lescano (Equador) e Byron Moreno (Equador)

Cartões amarelos: Daniel Alves, Allan (BRA); Tagliafico, Acuña, Foyth, Lautaro Martínez (ARG)

Público e Renda: 52.235 pagantes / 3.712 não pagantes / R$ 18.744.445,00

GOLS:

Brasil: Gabriel Jesus, aos 18 minutos do 1T, e Roberto Firmino, aos 25 minutos do 2T

BRASIL: Alisson, Daniel Alves, Thiago Silva, Marquinhos (Miranda) e Alex Sandro; Arthur, Casemiro e Philippe Coutinho; Everton (Willian), Gabriel Jesus (Allan) e Roberto Firmino.

Técnico: Tite

ARGENTINA: Franco Armani, Juan Foyth, Germán Pezzella, Nicolás Otamendi e Nicolás Tagliafico (Dybala); Rodrigo De Paul (Lo Celso), Leandro Paredes e Marcos Acuña (Di Maria); Lionel Messi, Lautaro Martínez e Sergio Agüero

Técnico: Lionel Scaloni

