Brasil gasta com alunos a metade do que países da OCDE investem

Os dados utilizados são de 2014 e se referem a quanto os países gastam com alunos do ensino fundamental à educação superior. Entre os aspectos analisados estão os recursos financeiros empregados na área e dados voltados ao acesso e impacto na aprendizagem.

De acordo com o jornal ‘O Globo’, o balanço revela que o país é um dos piores nesse quesito, entre os 44 países que fazem parte do levantamento da “Education at a Glance”.

Dados de um relatório apresentado nesta terça-feira (12) aponta que o Brasil investe por ano cerca de US$ 5.600 por estudante, enquanto a média dos membros da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) gasta US$ 10.800.

