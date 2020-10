Brasil goleia Bolívia com facilidade na estreia pelas Eliminatórias

Marquinhos, gol, Brasil x Bolívia (Foto: Buda Mendes/Pool via Reuters) – Seleção tem grande atuação na Neo Química Arena e abre competição na liderança. Firmino, duas vezes, Marquinhos, Philippe Coutinho e Carrasco, contra, fazem os gols do jogo.

Na primeira estreia em casa na história das Eliminatórias, o Brasil fez bonito e deu o primeiro passo rumo ao Catar em 2022. Nesta sexta-feira, contra a Bolívia na Neo Química Arena, em São Paulo, a Seleção não tomou conhecimento do adversário e construiu goleada por 5 a 0 – e poderia ter sido mais! Firmino, duas vezes, Marquinhos, Philippe Coutinho e Carrasco, contra, fizeram os gols da partida.

Panorama

O Brasil lidera após o encerramento da primeira rodada, com três pontos e o melhor saldo de gols da competição. A Bolívia, que optou por deixar alguns jogadores em La Paz pensando no duelo da segunda rodada, é lanterna. Na próxima terça, os bolivianos recebem a Argentina, enquanto os brasileiros visitam o Peru. Veja a tabela completa aqui!

Primeiro tempo

O Brasil começou avassalador e já teve chance clara antes mesmo do primeiro minuto completo. Everton Cebolinha apareceu livre após vacilo do goleiro e jogou para fora. Marquinhos, em seguida, também teve boa oportunidade, e foi o zagueiro quem abriu o placar após ótimo cruzamento de Danilo, aos 15. A seleção brasileira beirou os 90% de posse de bola e seguiu dando muito trabalho. Aos 29, Firmino ampliou após passe de Renan Lodi, que tabelou bonito pelo lado esquerdo. O lateral do Atlético de Madrid, inclusive, foi um dos destaques da equipe de Tite.

O Brasil não diminuiu o ritmo, e Firmino fez seu segundo gol logo aos três minutos após boa assistência de Neymar. A Bolívia colocou Weverton para trabalhar pela primeira e única vez no jogo, mas o domínio brasileiro seguiu. Firmino e Neymar despediçaram boas chances, e foi num gol contra que o placar voltou a ser movimentado. Após toque de Rodrygo, a bola bateu em Carrasco e morreu no fundo da rede. Coutinho marcou o quinto de cabeça após novo passe de Neymar, aos 27, e deu números finais. No segundo tempo, Felipe, Alex Telles, Everton Ribeiro, Rodrygo e Richarlison foram os reservas utilizados por Tite.

Autor de duas assistências, Neymar protagonizou grandes momentos no ataque do Brasil. Com bonitos dribles – dois deles entre as pernas de adversários -, criou oportunidades, mas não conseguiu deixar o seu gol. O camisa 10 chegou a balançar a rede, mas o lance foi anulado por conta de impedimento aos 31 do segundo tempo. No minuto final, cobrou falta com classe, mas viu Lampe buscar no ângulo esquerdo.

Por:GLOBO ESPORTE

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...