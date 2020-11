Brasil mantém campanha 100% com vitória sobre Uruguai e Cavani acaba expulso

A Seleção Brasileira manteve sua campanha com 100% de aproveitamento nas Eliminatórias Sul-Americanas na noite desta terça-feira. No Estádio Centenário, pela quarta rodada do torneio classificatório, o time canarinho venceu o Uruguai por 2 a 0 e Edinson Cavani acabou expulso.

Único time ainda 100% após as primeiras quatro rodadas, o Brasil lidera as Eliminatórias com 12 pontos ganhos, três a mais que o Equador. O Uruguai, por sua vez, tem seis pontos e figura no quarto posto da tabela de classificação, atrás da Argentina.

Pela quinta rodada das Eliminatórias Sul-Americanas, a Seleção Brasileira volta a campo para enfrentar a Colômbia, em Bogotá. O Uruguai, por sua vez, tem mais um confronto difícil, já que encara a rival Argentina, em Santiago del Estero. Os duelos estão inicialmente marcados para 25 de março, com horários ainda a confirmar pela Conmebol.

O Jogo – A primeira oportunidade no Estádio Centenário foi criada pela seleção uruguaia. Logo no começo da partida, Darwin Nuñez recebeu de De la Cruz pela esquerda, limpou a marcação de Danilo dentro da área e bateu forte, acertando o travessão do goleiro Ederson.

A Seleção Brasileira conseguiu inaugurar o marcador em Montevidéu aos 33 minutos do primeiro tempo. Gabriel Jesus recebeu cruzamento de Danilo da direita e ajeitou para chute de Arthur da entrada da área. A bola desviou em Gimenez e matou o goleiro Campaña.

Aos 44 minutos, em cobrança ensaiada de escanteio pela esquerda, Renan Lodi recebeu e cruzou dentro da área. Livre, Richarlison completou de cabeça para marcar o segundo do Brasil. Pouco depois, De la Cruz cobrou falta da esquerda e Godin cabeceou no travessão.

Perdendo por 2 a 0, o Uruguai viu sua situação ficar ainda mais complicada aos 25 minutos do segundo tempo. Por entrada de sola no tornozelo de Richarlison, Cavani recebeu o cartão amarelo do árbitro chileno Roberto Tobar. Orientado pelo VAR, o juiz reviu o lance pelo monitor e decidiu trocar a advertência pelo vermelho.

Aos 30 minutos da etapa complementar, após cobrança de escanteio pela esquerda, o Uruguai chegou a marcar por meio de Cáceres. No entanto, o assistente assinalou impedimento na bola vinda de Darwin Nuñez, decisão posteriormente confirmada pelo VAR.

Em superioridade numérica, a Seleção Brasileira não voltou a correr riscos no campo de defesa. Jogando de maneira conservadora, o time comandado pelo técnico Tite valorizou a posse de bola nos minutos finais e garantiu sua quarta vitória nas Eliminatórias Sul-Americanas.

Gazeta Esportiva (foto: Lucas Figueiredo/assessoria)

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...