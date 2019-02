Brasil participa de Copa do Mundo de Dubai de halterofilismo paralímpico

Equipe brasileira de halterofilismo paralímpico (CPB/Divulgação)

Cerca de 241 atletas participam desta etapa que é considerada a mais forte de todas da Copa do Mundo de halterofilismo

Começa nesta sexta-feira, 8, a Copa do Mundo de halterofilismo, etapa de Dubai, nos Emirados Árabes Unidos. A competição conta com 241 atletas inscritos de 39 países. As disputas seguem até terça-feira, 12.

A Copa do Mundo de Dubai é uma das mais tradicionais competições da modalidade, por se tratar de uma das mais prestigiadas pelas potências internacionais do halterofilismo, como Nigéria e Egito, que juntos subiram 19 vezes aos Jogos Paralímpicos do Rio.

Já o Brasil será representado por 17 atletas, entre eles o medalhista paralímpico nos Jogos Rio 2016, o baiano Evânio Rodrigues (na categoria até 88kg), e a recordista continental e Mundial na categoria júnior (até 20 anos), a paulista Mariana D’Andrea (até 67kg), de 20 anos.

Este é o primeiro desafio da equipe nacional nesta temporada, que tem grandes eventos como o Campeonato Mundial, em julho, no Cazaquistão, e os Jogos Parapan-Americanos de Lima, no Peru, em agosto.

“Esta é a etapa mais forte da Copa do Mundo, tradicionalmente, com potências da modalidade. É a que mais se aproxima mais do Mundial. É a oportunidade de os atletas somarem pontos nos rankings mundiais e paralímpico, e MQS (índice mínimo qualificatório) ou até melhorar a marca”, disse Felipe Dias, coordenador técnico do halterofilismo CPB.

No fim do ano passado, o Brasil foi bicampeão do Campeonato Regional das Américas, na Colômbia, com 26 medalhas, competição obrigatória para conquista de vaga nos Jogos Parapan-Americanos.

Fonte:O Liberal.

