Brasil passa Alemanha e assume 2º lugar no ranking da Fifa .

Veja os 10 primeiros colocados no ranking da Fifa em novembro (posição do mês anterior entre parênteses)

A Irlanda ganhou 10 posições e entrou no top 25, e o time que mais subiu no ranking foi a Armênia, saltando 38 lugares até o 87º posto. O próximo ranking da Fifa será divulgado em 22 de dezembro.

O Chile também subiu no ranking, ganhando as posições de Bélgica e Colômbia para alcançar a quarta colocação, enquanto País de Gales e Inglaterra caíram uma posição cada, para 12º e 13º, respectivamente.

Sob comando do novo técnico Tite, o Brasil venceu os seis últimos jogos das eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo de 2018, incluindo uma vitória de 3 x 0 sobre a Argentina neste mês, e lidera a classificação para o Mundial da Rússia.

