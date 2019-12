Brasil perde na estreia de torneio futebol feminino sub-20 nos Estados Unidos

Seleção com futebol confuso, cheio de erros, caiu diante da França.

Brasil estreia perdendo no torneio feminino sub-20 nos Estados Unidos ()

A seleção brasileira feminina Sub-20 sofre derrota na estreia do Nike Internacional Friendlies 2019, disputado em Lakewood Ranch, Sarasota (EUA). Em partida diante da França, a seleção canarinho acabou caindo por 1 a 0.

Num jogo com muitos erros de passe do lado brasileiro, a equipe francesa terminou a primeira etapa jogando melhor. O bom desempenho foi premiado com um gol aos 40 minutos.

As brasileiras erraram feio na saída de bola e a equipe francesa não desperdiçou: Mbakem Niaro chutou de fora da área, contou com o desvio na defesa e abriu o marcador.

No segundo tempo, a seleção teve boas chances para empatar. Em cobrança de falta aos 21 minutos, Jaqueline chutou bonito e quase igualou a partida.

No minuto seguinte, a mesma Jaqueline, recebeu sozinha na cara do gol, mas, prensada, chutou para fora. Aos 39, Maria Eduarda recebeu a cobrança de falta da direita, mas acabou cabeceando para fora. A seleção insistiu, mas não adiantou e a França saiu com a vitória pelo placar mínimo.

Recuperação

O Brasil, comandado pelo o técnico Jonas Urias joga contra uma das seleções dos Estados Unidos, na próxima quarta-feira (11), às 20h30 (no horário de Brasília) em busca da recuperação no torneio.

O Nike Internacional Friendlies 2019 conta com a participação de duas seleções dos Estados Unidos e uma da França. Os jogos são disputados em Sarasota, nos Estados Unidos e seguem até o dia 13 de dezembro.

Redação Integrada

10.12.19 10h51

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...